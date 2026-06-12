ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದ್ದು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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