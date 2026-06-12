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ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲುಂಗುರದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.
fashion Jun 12 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram
Kannada

ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದ್ದು, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram
Kannada

ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ರಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram
Kannada

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram
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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram
Kannada

ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: ಕೃಪೆ: chaneira_jewels Instagram

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