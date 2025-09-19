- Home
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ ಚಂದ..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್
Anklet Trends: ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಈಗೀಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನವಿಲಿನ ಆಕೃತಿ
ಹೆವಿ ಅಥವಾ ಭಾರದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅಥವಾ ಭಾರದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಈಗೀಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಆಕೃತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇರ್ಗೆ ಸಖತ್ ಸೂಟಬಲ್. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿರಿಸು ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ನೀವಿದನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಅನಾರ್ಕಲಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್
ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸೂಕ್ತ
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೀಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸೂಕ್ತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರ್ಕಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಕಡ್ಗದ ಡಿಸೈನ್
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತೆಳ್ಳನೆಯ ಚೈನಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಗದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ
ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ನೀವಿದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಲುಂಗರ
ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಂತಹ ಕಾಲುಂಗರವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಲಮಾಣಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ
ಲಮಾಣಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಕಾಲುಂಗರ ಫೇಮಸ್.
ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ
ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮುಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸೂಟಬಲ್
ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಬಹುತೇಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ವೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟ್ರಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.