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1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು.. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ನೋಡಿ!

fashion Oct 24 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಲಾಕೆಟ್

ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಾಕೆಟ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: pinterest
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ಮುತ್ತಿನ ಲಾಕೆಟ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮುತ್ತು ಇರುವ ಲಾಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಫಿಶ್ ಲಾಕೆಟ್

ಫಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್‌ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಕೆಟ್

ಸ್ಟಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಾಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಫ್ಲವರ್ ಲಾಕೆಟ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳು ಇರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಾಕೆಟ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: Chidambaram Gold Covering
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ಈವಿಲ್ ಐ ಲಾಕೆಟ್

ಈವಿಲ್ ಐ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

Image credits: pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಕೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಲಾಕೆಟ್ ಆದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಇಂತಹ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: starkle.in

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