How to measure bangle size at home: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ನಿಖರ ಸೈಜ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಳೆ ಸೈಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳವರೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಲಿ ಬಳೆ ತರಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ "ಕೈ ಬಳೆಯ ಅಳತೆ (Bangle Size)". ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕದೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದೋ ಆದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತಂದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಆದರೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ! ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ (Scale) ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಯ ನಿಖರ ಸೈಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸರಳ ಹಂತಗಳು
ಹಂತ 1 (ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ)
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು (Fist) ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೋರುಬೆರಳು (Index finger) ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳಿನ (Little finger) ಮೂಳೆಯ ತುದಿಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ (ಗುರುತು) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2 (ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಅಳೆಯಿರಿ)
ಈಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀವು ಪೆನ್ನಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ (cm) ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3 (ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ತಿಳಿಯಿರಿ)
ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ 'ಬಳೆ ಸೈಜ್ ಚಾರ್ಟ್' ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ನಿಖರ ಬಳೆ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ!
ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ ಚಾರ್ಟ್ (Bangle Size Chart)
5.2 cm ನಿಂದ 5.4 cm ಬಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ 2.2
5.7 cm ನಿಂದ 5.9 cm ಬಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ 2.4
6.0 cm ನಿಂದ 6.3 cm ಬಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ 2.6
6.4 cm ನಿಂದ 6.5 cm ಬಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ 2.8
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 6.0 cm ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಳೆಯ ಸೈಜ್ 2.6 ಎಂದರ್ಥ).
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಜ್ ತಪ್ಪಾಗುವ ಆತಂಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಹಳೆಯ ಬಳೆ ಬಳಸಿ ಸೈಜ್ ತಿಳಿಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ (Inner Diameter Trick)
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಯ ಮೂಳೆ ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುವ (ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗುವ) ಹಳೆಯ ಬಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
ಬಳೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಗಲವನ್ನು (Inner Diameter - ಒಳ ವ್ಯಾಸ) ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಿರಿ.
5.7 cm ಬಂದರೆ = 2.4 ಸೈಜ್
6.0 cm ಬಂದರೆ = 2.6 ಸೈಜ್
6.4 cm ಬಂದರೆ = 2.8 ಸೈಜ್
ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವ ಬಳೆಗಳಿಗೆ (Kada / Openable Bangles) ಈ ಟಿಪ್ ನೆನಪಿರಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳೆಗಳು (ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಬಳೆ): ಕೈಯ ಮೂಳೆಯ ಮೂಲಕ ತೂರಿ ಹೋಗಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯೇ ಬೇಕು.
ಲಾಕ್ / ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವ ಕಡಾ ಬಳೆಗಳು (Screw Bangles): ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೈಯ ಮೂಳೆ ಅಳೆಯುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ (Wrist) ಅಳತೆ ಸಾಕು. ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ (ಉದಾ: 2.6 ಬದಲು 2.4) ಆರಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ! (Dominant Hand): ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ (ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೈ) ಎಡಗೈಗಿಂತ ಕೊಂಚ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕೈಗೆ ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ಕೈಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಗಿಯಾದ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಟ್ರಿಕ್' (Bonus Hack): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ (Carry bag) ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಳೆಯನ್ನು ನೂಕಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವಾಗದೆ ಬಳೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ! ತೆಗೆಯುವಾಗಲೂ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.