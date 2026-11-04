ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ಸೂರ್ಯ 'ಸೀನ್'ವರೆಗೆ: ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ, ಹಲವು ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಿವೆ. 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಸೀನ್'ವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಸ್. ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, DNEG ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.
ಸೀನ್
ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೀನ್' ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 'ಇನ್ಬರಾಜ್' ಅನ್ನೋ ವಿಭಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಕೇಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಹತಃ
ನೀವು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ, ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅನುಷ್ ಗೋರಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬಾವರಂ, ರೆಹಮಾನ್, ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕುಶ್ಲು ಮದ್ದಾಲ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ. ನಮ್ರಿತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಂಪೊಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ.
ಡಿಸ್ಕೋ
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಆಂಟನಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಪೆಪೆ ಅಭಿನಯದ 'ಡಿಸ್ಕೋ' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚೆಂಬನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಪೆ ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ರೆಟ್ರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ. ಚೆಂಬನ್ ವಿನೋದ್ ಜೋಸ್, ಅರ್ಜುನ್ ಅಶೋಕನ್, ಲುಕ್ಮಾನ್ ಅವರಾನ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಾ ಜಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2
2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಮಿಳು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತೆ ದೇವಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ, ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಂದ್ರ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ದೇವಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ನೀಕ್ಕಂ
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ ಶಾಜಿ ಕೈಲಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ನಿಗೂಢ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳೇ ಹೈಲೈಟ್. ವೀಣಾ ನಂದಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಫೀಲ್-ಗುಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಜಯಸುಧಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕಥನಾರ್: ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸರರ್
ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ 'ಕಡಮಟ್ಟತ್ತು ಕಥನಾರ್' ಎಂಬ ಪಾದ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭುದೇವ, ಸನೂಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ.
ಅಪ್ಪಾ ಕುಟ್ಟಿ
ಮು. ಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ಪ ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಸ್ರಾನಿ ಮತ್ತು ಭಗವತಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಮೂನ್ ವಾಕ್
ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಮನೋಜ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಶ್ರೀಧರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಟನಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಂಟ್ರಿ), ಅಜು ವರ್ಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅಶೋಕನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಇದರಲ್ಲಿ 16 ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
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