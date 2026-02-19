ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಯ ಟೀಂ ಗರಂ!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಈ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ
ಲೀಕ್ ಆದ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ 26ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram
ಮದುವೆ, ಆರತಕ್ಷತೆ ವಿವರಗಳು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ತಂಡದ ಅಸಮಾಧಾನ
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Rashmika Mandanna/Instagram, Vijay Devarakonda/Instagram
ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
ಇದು ಅವರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಗೆ ಷರತ್ತುಗಳು
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನವಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Zee5
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ್', 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಮೈಸಾ', 'ರಣಬಲಿ' ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
