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- ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು!
ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಪ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ 'ಅಮಿಗೋಸ್' ಹಾಗೂ 'ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ರೀನಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್ 1', 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಬಳಿಕ 'ಕೋಬ್ರಾ', 'ಹಿಟ್: ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ 'ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪುಡೋ ಇಪ್ಪುಡೋ ಎಪ್ಪುಡೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರಿಗೆ, ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಉಪ್ಪೆನ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ 'ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ ರಾಯ್', 'ಬಂಗಾರ್ರಾಜು', 'ದಿ ವಾರಿಯರ್', 'ಮಾಚರ್ಲ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗಂ', 'ಕಸ್ಟಡಿ', 'ಮನಮೇ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು' ಸಿನಿಮಾದ ರಾಧಿಕಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಪಾತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಆಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಮೆಹಬೂಬಾ', 'ಗಲ್ಲಿ ರೌಡಿ', 'ಬೆದುರುಲಂಕ 2012', 'ರೂಲ್ಸ್ ರಂಜನ್', 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋದಾವರಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿವೆ.
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