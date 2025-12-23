2025ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: 18704% ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು?
2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ 10 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಧುರಂಧರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
10. ದಶಾವತಾರ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಮರಾಠಿ
ಬಜೆಟ್: 5 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 24.18 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 383.6%
9. ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಕನ್ನಡ
ಬಜೆಟ್: 125 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 621.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 397.24%
8. ಲೋಕಾಃ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಮಲಯಾಳಂ
ಬಜೆಟ್: 30 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 155.94 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 419.8%
7. ಬೌ ಬುಟ್ಟು ಭೂತ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಒಡಿಯಾ
ಬಜೆಟ್: 3 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 16.17 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 439%
6. ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಅಸ್ಸಾಮಿ
ಬಜೆಟ್: 5 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 30.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 507%
5. ಸೈಯಾರಾ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಹಿಂದಿ
ಬಜೆಟ್: 45 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 337.66 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 650.3%
4. ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ತೆಲುಗು
ಬಜೆಟ್: 2 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 26.47 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 1223.5%
3. ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಹಿಂದಿ
ಬಜೆಟ್: 15 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 247.96 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 1553%
2. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಕನ್ನಡ
ಬಜೆಟ್: 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 92.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 1951.7%
1. ಲಾಲೋ: ಕೃಷ್ಣ ಸದಾ ಸಹಾಯತೇ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ: ಗುಜರಾತಿ
ಬಜೆಟ್: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಗಳಿಕೆ: 94.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಲಾಭ: 18704%
