ನಟಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಕತೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾದ ಚರ್ಚೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದೆ.
ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಜುಮ್ಕಿ... ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪಿತ್ತು. ಆ ಹೊಳಪಿಗೆ ಕಾರಣ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಹೀರಾಮಂಡಿ' ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಅವರ 'ಸ್ವಾನ್ ವಾಕ್' ಇರಬಹುದಾ? ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ 'ಪ್ರೀತಿ'ನಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡೂ ಹೌದು ಅಂತ!
ನಾನು ಅದಿತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ...
2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗರಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಿತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ, ನಟನೆ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ನಾನು 'ಪ್ರೀತಿ' ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ
ನನಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರದ್ದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. "ಅದಿತಿ, ಮದುವೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು? ಹಾಗೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಪಡಬಾರದು?" ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
ಆಗ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಲಹೆ
ಆಗ ಅದಿತಿ ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂಥಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು! ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, “ಬದಲಾವಣೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ-ಪೋಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಕೊರಗಬಾರದು.”
ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. “ನನ್ನ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಬ್ಬ 'ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್'. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೆಳೆಯಲು, ಗಾಯ ವಾಸಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯಲು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಗಂಡಸನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸಿಧು ನನಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ” ಅಂದ್ರು. ಈ ಸಲಹೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರು!
ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಳು ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಹುಡುಗೀರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನೇ.