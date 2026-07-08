ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 3ರಿಂದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ನಾನಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಳೆದ 7 ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಎಷ್ಟು? ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 3ರಿಂದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ನಾನಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

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ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಶೋ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆಗ ಸೀಸನ್ 3ಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳೂ ಬಂದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಶೋ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ತಂದರು. 66ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸೀಸನ್ 9ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಂಭಾವನೆ 30 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತಂತೆ. ಕಳೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಅವರು 30 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಸುಮಾರು 15 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೇವಲ ವೀಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ) ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಯೋಜಕರು ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು?

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಈ 10ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!