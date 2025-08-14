- Home
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನನ್ನದು ಮಗಧೀರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ: ಮಾವ-ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗಂದ್ರು ಉಪಾಸನ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನನ್ನದು ಮಗಧೀರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ: ಮಾವ-ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗಂದ್ರು ಉಪಾಸನ!
ಉಪಾಸನಾ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅತ್ತೆ ಸುರೇಖಾ ಕೊಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Youtube/Curly Tales
ಉಪಾಸನಾ ಕೊಣಿದೆಲ ಅಪೋಲೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು. 2012ರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ, ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀಂಕಾರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಾಸನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮಾವ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅತ್ತೆ ಸುರೇಖಾ ಕೊಣಿದೆಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
25
Image Credit : Youtube/Curly Tales
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಚರಣ್ ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್. ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಸಂಡೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್. ಈ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಹೊಸದು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಸುರೇಖಾ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
35
Image Credit : Youtube/Curly Tales
ಸುರೇಖಾ ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ. ಜನ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು.
45
Image Credit : Youtube/Curly Tales
ಮಾವ ಚಿರಂಜೀವಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು. ಆ ಮಾತು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾವ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
55
Image Credit : Youtube/Curly Tales
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾ ತರ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಬದುಕಿದ್ವಿ ಎಂದರು.
