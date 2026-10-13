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- Rashmi Gautam: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್: ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆ್ಯಂಕರ್!
Rashmi Gautam: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್: ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆ್ಯಂಕರ್!
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ರಶ್ಮಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಕಿವಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜುಮುಕಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದಿ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಕುಳಿತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ರಶ್ಮಿ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ
ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಶ್ಮಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವ ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು, ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್
ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿ, ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ, ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ಜಡೆಯ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಗೆ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಪಯಣ
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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