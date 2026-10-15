ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಮುನ್ನ ಜೈಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ರ ಈ 5 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ?
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ, ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಬಳಿಕ, ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹುಕುಂ ಸಾಂಗ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಜೈಲರ್ 2 ನೋಡುವ ಮುನ್ನ, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.
1. ರೌಡಿಗಳನ್ನ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಟೈಗರ್!
ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಪಾತ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. 'ಟೈಗರ್' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೌಡಿಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಆತ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ಟೈಗರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಬೇಟೆಯೇ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಹೈಲೈಟ್.
2. ವರ್ಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮುತ್ತುವೇಲ್!
ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಕನ್ ನಟಿಸಿದ ವರ್ಮನ್. ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ವರ್ಮನ್ ಲೀಡರ್. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಈತನಿಂದ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್, ವರ್ಮನ್ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಮನ್ ಕಡೆಯವರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ, ಆತನ ವಿಗ್ರಹ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
3. ರಜನಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್!
ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಹಳೇ ದೋಸ್ತ್ಗಳಾಗಿ ಬರುವ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವರ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಜೈಲರ್ 2ನಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
4. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲಾದಾಗ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗ, ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ವರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾದರೂ, ಆತ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಬದಲಾಗುವ ಬದಲು ಅಪ್ಪನಿಗೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಗ ಅಂತಲೂ ನೋಡದೆ ಆತನನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿತ್ತು.
5. ವರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತು.. ಜೈಲರ್ 2ಗೆ ಲೀಡ್?
ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮನ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ವರ್ಮನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೈಮ್ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವರ್ಮನ್ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಆತನ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಟೈಗರ್, ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುತೂಹಲ. ಜೈಲರ್ 2 ಕಥೆ ಇದೇ ಎಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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