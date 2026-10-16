‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮದುವೆ, ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಡ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲವಂತೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಹೊರತು, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಮತ್ತು ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇದೀಗ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಕುರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ!
ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮನೆಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅನುಪಮಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರ!
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಪ್ಪ ಗಾಜುಲ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಸಂ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಶ್, ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು!
‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ‘ಬಾಲರಾಜು’ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಪಮಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು!’
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ‘ಕೀರ್ತಿ’ ಎಂಬ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ. ‘ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂಬಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಹಿಳೆಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಕೀರ್ತಿ’ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
ಹಣ ಗಳಿಸುವುದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಪಮಾ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ?
ಇನ್ನು ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ, ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸತನದ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅನುಪಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.