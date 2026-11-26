ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಧೈರ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ, ಶಾಪ, ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಭಯಪಡಿಸುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!
ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಡಿ; ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ 5 ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆ, ಹಠಾತ್ ಶಬ್ದ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆ.. ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇವೆ! JioHotstar ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ, ಶಾಪ, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಲವು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಯಾಳಂ, ಥಾಯ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಭಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
Obsession (2026) – ಆಸೆ ಈಡೇರಿದರೆ ಇಂಥ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆಯಾ?
ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾವೇ 'Obsession'. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಬಿಯರ್ (Bear), ನಿಕ್ಕಿ (Nikki) ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ 'One Wish Willow' ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಡೆದು, ನಿಕ್ಕಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆಪಡುತ್ತಾನೆ.
ಅವನ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಜವಾಗಿರದೆ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಆವೇಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಿನಿಮಾದ ಥ್ರಿಲ್. ಪ್ರೀತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅತಿಮಾನುಷತೆ, ಹಿಂಸೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೆವ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ (Curry Barker) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕೇಲ್ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ (Michael Johnston), ಇಂಡೆ ನವರ್ರೆಟ್ (Inde Navarrette) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Weapons (2025) – ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ 17 ಮಕ್ಕಳು!
ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 2:17ಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರೆ? ಇಂಥದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವೇ 'Weapons'. ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಬ್ರೂಕ್ (Maybrook) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 18 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಲು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯರಾ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಕ್ ಕ್ರೆಗ್ಗರ್ (Zach Cregger) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಾ ಗಾರ್ನರ್ (Julia Garner), ಜೋಶ್ ಬ್ರೋಲಿನ್ (Josh Brolin), ಆಲ್ಡನ್ ಎಹ್ರೆನ್ರಿಕ್ (Alden Ehrenreich) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Dies Irae (2025) – ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ!
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ 'Dies Irae' ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 'Bhoothakaalam' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೋಹನ್, ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಕಾನಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗುವ ರೋಹನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾವನೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಳಿ, ಅತಿಮಾನುಷ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗೆ ರೋಹನ್ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗೇನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಅವನು, ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಕಾಟ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಅತಿಮಾನುಷ ಘಟನೆಗಳು, ರಹಸ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯಪಡಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋ ಝೇವಿಯರ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ.
The Medium (2021) – ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದು ದೆವ್ವದ ಕಾಟವಾ?
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ 'The Medium' ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೆವ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಶಾಮನಿಸಂ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆತ್ಮಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಸಾನ್ (Isan) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, 'ಬಯಾ ಯಾನ್' ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ತಂಡವೊಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಿಂಕ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾ? ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಾ? ಮಿಂಕ್ನ ವರ್ತನೆಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
When Evil Lurks (2023) – ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಆವರಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ!
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶದ 'When Evil Lurks' ಸಿನಿಮಾ, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಬಳಿಯಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೊಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಸಹೋದರರಾದ ಪೆಡ್ರೊ ಮತ್ತು ಜಿಮಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅತಿಮಾನುಷ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಹೋದರರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೆವ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಠಾತ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಕತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕ್ರೂರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಮಿಯಾನ್ ರುಗ್ನಾ (Demián Rugna) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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