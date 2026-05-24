ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ತಬು ಫೋನ್: ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತಬು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ನಟ ಯಾರು? ತಬುಗೆ ಆ ನಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ತಬು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಬು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್
ತಬುಗೆ 54 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದರೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಂದಿಗೂ ತಬು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ತಬು ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ತೆಲುಗು ನಟರೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಬು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ತಬು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದರೂ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ. ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ ಸ್ವತಃ ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, 'ತಬುಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತಬುಗೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಬೇಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅತ್ತುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದರ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಫೋನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು, 'ಏನು ಸಂಗತಿ? ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಷಯಾನಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಗೆ ನಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಬು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ?
ತಬು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿನ್ನೇ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ', 'ಆವಿಡ ಮಾ ಆವಿಡೆ', 'ಸಿಸಿಂದ್ರಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ತಬು ಜೊತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಬು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
