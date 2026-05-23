ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 23 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಕ್ರಮ್' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 23 ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಮನಂ' ಎರಡೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡಾ ತಂದೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 23 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಕ್ರಮ್' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಮನಂ' ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 40 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿ. ಮಧುಸೂಧನ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಸಿನಿಮಾ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಟನೆಯ 'ಹೀರೋ' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಮೇ 23 ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ನನ್ನ ತಂದೆ, ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಮನಂ' ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೇ 23ರಂದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂಥಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮೇ 23ಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಗೌರವ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ತಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಮಗ, ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು 'ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, 'ಮನಂ' ಸಿನಿಮಾ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 'ವಿಶೇಷ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಕ್ರಮ್' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಲ್ಲೂ, ನೀವು ಧೈರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನೀವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ' ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಮನಂ'ಗೆ 12 ವರ್ಷ. ಎಎನ್ಆರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಮೇ 23 ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ದಿನ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಂತರ 'ಶಿವ', 'ಗೀತಾಂಜಲಿ', 'ನಿನ್ನೆ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ', 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ', 'ಮನ್ಮಥುಡು' ಮತ್ತು 'ಊಪಿರಿ'ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.