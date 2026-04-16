ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಿಸ್!
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ತಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 'ತಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೃಷಕರ್ಮ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
'ಜೋಶ್' ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು 'ಮನ್ಮಥುಡು' ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಯುವಜನರ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸು ವರ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಧಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕಾರ್ತಿಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2009ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಚೈತನ್ಯ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾವೇ 'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ'. ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗ ಇಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾಗ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರಂತೆ. ನಂತರ 'ಜೋಶ್' ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಯಿತು.
'ಏ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ' ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ 'ಏ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ'. ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ 'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು.
'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ' ಮೂಲಕ ವರುಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು
'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಸಂದೇಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಸು ಪ್ರಸಾದ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 'ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್' ನಂತರ 'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ' ನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರುಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು.
