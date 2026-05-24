ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸಮಂತಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಮಂತಾ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಈಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಮಂತಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಅಮರನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 'ಅಮರನ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗಿನ 'ತಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರವೂ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಮಾತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಮಾತ್ರ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.