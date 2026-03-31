- Home
- Entertainment
- ರಂಗಸ್ಥಳಂಗೆ ಸಮಂತಾ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ; ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜತೆಗಿನ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಸೀನ್ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರ್
ರಂಗಸ್ಥಳಂಗೆ ಸಮಂತಾ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ; ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜತೆಗಿನ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಸೀನ್ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರ್
ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬೇರೆಯೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು.
15
Image Credit : Asianet News
ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ'
ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ'. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತುಂಟಾಟ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದವು.
25
Image Credit : Asianet News
ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಬಗೆಗಿನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸುಕುಮಾರ್, 'ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸಬರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
35
Image Credit : Asianet News
ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಂತ ಆಯ್ಕೆ
ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸಮಂತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇನೋ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಾನೇ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಕೆಯ ನಟನೆಗೆ ನಾನು ಫಿದಾ ಆದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
45
Image Credit : our own
ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ
ಆಗಾಗಲೇ ಸಮಂತಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ, ಮುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
55
Image Credit : our own
ಸರಸ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ
'ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಸ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Latest Videos