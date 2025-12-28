- Home
ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣವೇನು?
ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣವೇನು?
ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು
ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, ಕಥೆಗಳೂ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ರೇಜ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಎಲಿವೇಶನ್, ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಎಲಿವೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಜಗಡಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ
ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, 'ಜಗಡಂ'. ಆರ್ಯ, ರಂಗಸ್ಥಳಂ, ಪುಷ್ಪದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಜಗಡಂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜಗಡಂನ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ಕಥೆಯ ಆಳ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು
ಪುಷ್ಪ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
