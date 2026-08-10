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- ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸೊಸೆ, ಆದ್ರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು?
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸೊಸೆ, ಆದ್ರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು?
ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಆಫರ್ಸ್
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಗೂಢಚಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಮೇಜರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜತೆ ನಟಿಸಲು ರೆಡಿ?
ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಿತಾ
ಸದ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರಾ ಶೋಭಿತಾ?
ಆದರೆ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶೋಭಿತಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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