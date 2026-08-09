ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶೋಭಿತಾ ಮೂಲತಃ ವೈಜಾಗ್ನವರು, ಅಪ್ಪಟ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಚೀಕಟಿಲೋ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ವೆಟ್ಟುವಂ'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಗೂಢಚಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಮೇಜರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಹಾಗಾದರೆ ಶೋಭಿತಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ.
ಶೋಭಿತಾಗೆ ತೆಲುಗು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಅವರನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇರೆಯೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ, ತಮಗೆ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಥೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ
ಸದ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶೋಭಿತಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.