ಈ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಸೀಸನ್ನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!
ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಸಂಭಾವನೆ ಭಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Social Media
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ಗೆ ಸಲ್ಲು ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಸಲ್ಲುಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಸೀಸನ್ಗೆ 120 ರಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗುಸುಗುಸು. ಅವ್ರು 15 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ. ಶೋ 5 ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಫರಾ ಖಾನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.
25
Image Credit : Social Media
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ
BB17 ಮತ್ತು BB18 ಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಸಲ್ಲು ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ. BB18 ಗೆ 250 ಕೋಟಿ, BB17 ಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ.
35
Image Credit : Social Media
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 2' ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 2' ಗೆ ಸಲ್ಲುಗೆ 96 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ.
45
Image Credit : Social Media
ಯಾವ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ?
BB16 ಗೆ ಸಲ್ಲುಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "1000 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಕೀಲರ ಫೀಸ್ ಸಲ್ಲು ಫೀಸ್ನಷ್ಟೇ ಇದೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
55
Image Credit : Social Media
BB13 ರಿಂದ BB15 ವರೆಗೆ ಸಲ್ಲು ಸಂಭಾವನೆ
BB13 ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ, BB14 ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ, BB15 ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 350 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ.
Related Stories