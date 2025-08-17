ಬರೋಬ್ಬರಿ 2900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇರೋದು '1BHK' ಮನೆಯಲ್ಲಂತೆ!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು Y ಕೆಟಗರಿ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1 BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು 1BHK ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 2900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪನ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
