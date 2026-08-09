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- ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಧರಿಸಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಧರಿಸಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ!
Rukmini Vasanth: ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ
‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ‘ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸರಳ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸರಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಚೈನ್, ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಾಂಟ್ಸೆಂಡ್ ಲೇಸ್ ಮಿಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹54,269 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4,350 ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಿಂತಲೂ ಸರಳವಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರೇಜ್
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳು, ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಅಂಶಗಳು, ಬೋಲ್ಡ್ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
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