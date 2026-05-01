ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ 'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ನಟಿ ರೆಬಾ: ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ನಟಿ ರೆಬಾ ಮೋನಿಕಾ ಜಾನ್, ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರೆಬಾ ಮೋನಿಕಾ ಜಾನ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಜಾಕೋಬಿಂಟೆ ಸ್ವರ್ಗಾರಾಜ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಇವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ರೆಬಾ
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜರುಗುಂಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಜೈ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೆಬಾ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ, ನಂತರ ಇವರು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಬಿಗಿಲ್' ಚಿತ್ರವು ರೆಬಾಗೆ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ದಿಟ್ಟ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ
ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರೆಬಾ ಮೋನಿಕಾ, ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೋಮನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ರೆಬಾ ಮೋನಿಕಾ
ಅಲ್ಲದೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನನಾಯಗನ್'ನಲ್ಲೂ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರೆಬಾಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
