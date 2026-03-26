- Home
- Entertainment
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರಿ? ಅಣ್ಣನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರಿ ಆದ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತಾ? ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಆದ್ಯಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೌದು. 'ಜಾನಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಪವನ್ ಪುತ್ರ ಅಕೀರಾ ನಂದನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಆದ್ಯಾಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/ Ram Charan
41ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, 'RRR' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚರಣ್ ತಮ್ಮ 41ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿಯವರಂತೆಯೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆದ್ಯಾ (ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರಿ) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : facebook/@AadhyaKonidela
ತಂಗಿ ಆದ್ಯಾಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊರಹಾಕಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಆದ್ಯಾಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಳಂತೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಶ್ರೀಜಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪುತ್ರಿ ಆದ್ಯಾ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಆದ್ಯಾ ಒಮ್ಮೆ 'ನಿನ್ನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳಂತೆ. ತನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಷ್ಟ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೀರೋ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ.
Image Credit : Instagram/peddimovie
'ಪೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಸೈರಾ' ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಸೈರಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Image Credit : facebook/@AadhyaKonidela
ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಆದ್ಯಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಆದ್ಯಾ ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೀರಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷಪಡುವವಳು ನಾನೇ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆದ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ, ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.
Latest Videos