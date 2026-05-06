ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ, ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸದ್ಯ ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಸತೀ ಲೀಲಾವತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸದ್ಯ ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಸತೀ ಲೀಲಾವತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾತಿನೇನಿ ಸತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಲಾವಣ್ಯ, ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಸತೀ ಲೀಲಾವತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಾವಣ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ಕೇವಲ ಪತಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ವರುಣ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಸತೀ ಲೀಲಾವತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು, ಆದರೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಪತಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಾವಣ್ಯ, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಬಂದರೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.