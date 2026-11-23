ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಅವಿನಾಶ್, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರಾಜ್ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಅವಿನಾಶ್, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರಾಜ್ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಎದುರಾದ ವಿರೋಧ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೆಪ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವಿನಾಶ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ತಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ'
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯದವರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗೆಟಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಿನಾಶ್, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಲು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.