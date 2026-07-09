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- Peddi Collections: ಪೆದ್ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಕ್! ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ನಷ್ಟ, ಸಮಂತಾಗೆ ಲಾಭ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ!
Peddi Collections: ಪೆದ್ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಕ್! ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ನಷ್ಟ, ಸಮಂತಾಗೆ ಲಾಭ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ದಂಡು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 04ರಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ
ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀಸ್, ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು. 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಪೆದ್ದಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ'
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 'ಪೆದ್ದಿ'ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. Sacnilk ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 341 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 288 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 243.83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಲು 220 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 170 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಬೇಕಿದ್ದ ಇನ್ನೂ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನಷ್ಟ
ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಷ್ಟ, ಸಮಂತಾ ಲಾಭ ಎರಡೂ ಒಂದೇ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಂತಾಗೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಚಿತ್ರದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಲಾಭ ಎರಡೂ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
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