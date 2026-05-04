67ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಎಂದ 'ಶಕ್ತಿಮಾನ್' ನಟ! ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್..
ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟ ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 67 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ನಟ, ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ದಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಚರ್ಚಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ, ತಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧನವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಬದ್ಧತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಖಡಕ್ ಮಾತು!
ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾರ 'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಿಳೆ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷನೂ ಪತ್ನಿವ್ರತನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮೋಸ" ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ತಾನು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹಣೆಬರಹದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. "ಪತ್ನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೇ!
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. "ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಂದೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ!
ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು #MeToo ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ, "ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ... ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ #MeToo ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ!
ಮುಕೇಶ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸಮಾಜ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
