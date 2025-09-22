ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಸಿನಿಮಾಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್?
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 18% ರಿಂದ 12% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತ ಆಗಲಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 18% ಇದ್ದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಈಗ 12% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಇದರಿಂದಾಗಿ 100 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
Image Credit : Getty
ದುಬಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣ ದರ ಕಡಿತ ಆಗದ ಕಾರಣ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
Image Credit : Facebook
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದರೂ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
