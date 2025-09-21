- Home
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಟನಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು, ಯಾವಾಗ ತಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು
ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3 ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಖಿಲಾಡಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು
ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂತರ ತಂದೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು, ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಅಲುಗಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು, 'ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ದು.
ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರ್
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷಯ್, ಜಯ್ ಸೇಠ್ ಎಂಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ರಂತಹ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು?
ಒಮ್ಮೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 'ನೀನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ, ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೀರೋ ಆಗು' ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗಲೇ ನನಗೂ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಲುಪಿದರು
ಒಂದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಟರಾಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೀರೋ ಆದ್ರು
ನಟರಾಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಮ್ಯಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ದಾದಾ 'ಹೀರೋ ಆಗ್ತಿಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೌದು ಎಂದೆ. ಅವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 5 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದರು. ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀರೋ ಆದೆ.