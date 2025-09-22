ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಭಾಗದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಮೊದಲು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ (Mohanlal) ನಟನೆಯ ಮಲಯಾಳಂನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಂ (Drushyam) ಕೂಡ ಒಂದು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೂ ದೃಶ್ಯಂ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಯೂ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಮತ್ತು ಟಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಮೊದಲು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್!
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಇರ್ಷಾದ್ ಮುಂತಾದವರು ದೃಶ್ಯಂನ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಜಿತ್ ವಾಸುದೇವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿನು ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!
ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾದ ದೃಶ್ಯಂ-3 ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.