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- ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ತಿಳೀತು.. 'ಗೂಂಡಾ' ಸಿನಿಮಾ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ!
ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ತಿಳೀತು.. 'ಗೂಂಡಾ' ಸಿನಿಮಾ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ!
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ತಮಗಾದ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಚರಣ್ಗೆ ಆದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಬೇಸರಪಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಪೆದ್ದಿ' ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಸಹ ನಟನಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮನಸಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಸಾಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಚರಣ್ 100% ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಲಂ'ನಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮೂರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚರಣ್ ಅದೃಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಚರಣ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಮಾತ್ರ ಕಂಡ. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಟನೆ. ಇಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿದ ನಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದರು.
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