- ಅವ್ರಿಬ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ 'ಅಣ್ಣಾ' ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ? ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ!
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಂತೆ ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
16
Image Credit : Instagram/Jayasudha
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರೋ ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಜಯಸುಧಾ.
26
Image Credit : Jayasudha
ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : Instagram/Jayasudha
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಯಸುಧಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಿ.
46
Image Credit : Asianet News
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ‘ಅಣ್ಣ’ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು.
56
Image Credit : our own
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಜಯಸುಧಾ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ.
66
Image Credit : our own
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲೇ ಇಲ್ಲದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಜಯಸುಧಾ.. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
