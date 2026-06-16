Tamannaah Bhatia: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? 5 ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್!
Tamannaah Bhatia: ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಈ ಮನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮನೆ ಯಾವುದೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
6065 ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮನೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಈ ಮನೆ ಸುಮಾರು 6065 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಸೋವಾ-ಜುಹು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಬೇ ವ್ಯೂ' ಎಂಬ 22 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ 14ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 16.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಓಪನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ತುಂಬಿದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಜಕುಝಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೋಫಾಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
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