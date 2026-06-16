ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆ 1- 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರು ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದುಬಾರಿ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ 'ಊ ಅಂತವಾ' ಹಾಡಿಗಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ಸ್'
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ 'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಐಟಂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
50 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ 'ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳು' 50 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಲೆನ್ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 50 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 'ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ' ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು' ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 'ಐಟಂ ಹುಡುಗಿ' ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ 'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ನಟಿಯರು
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ 'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಯೀಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಲೈಲಾ' ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ಸನ್ನಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸನ್ನಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಸನ್ನಿ 'ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಸ್ಎಸ್ 2' ಚಿತ್ರದ 'ಬೇಬಿ ಡಾಲ್' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸನ್ನಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ನಿ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್' ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್
ಹಾಗೆಂದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಟಂ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ತಾರೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಊ ಅಂತವಾ' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಡಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ 'ಐಟಂ ಗರ್ಲ್' ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಯಾರು
ಇನ್ನು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ 2.5ಕೋಟಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2 ಕೋಟಿ, ನೂರ್ ಫತೇಹಿ 2 ಕೋಟಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ 2 ಕೋಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ 1 ಕೋಟಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 30-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.