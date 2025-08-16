2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾರ್ 2' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಯೂ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಿದೆ!
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ?
War 2 ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ 'ವಾರ್ 2' 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ದಿನ 2) ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ರಜೆಯ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ 'ವಾರ್ 2' ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.10.28ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 57.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
'ವಾರ್ 2' ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ
ಮೊದಲ ದಿನ 'ವಾರ್ 2' ಸುಮಾರು 52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 109.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ 8ನೇ 100 ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರ 'ವಾರ್ 2'
'ವಾರ್ 2' ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 8ನೇ 100 ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಪಥ (115 ಕೋಟಿ), ಕೃಷ್ 3 (244.50 ಕೋಟಿ), ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ (181 ಕೋಟಿ), ಕಾಬಿಲ್ (103.84 ಕೋಟಿ), ಸೂಪರ್ 30 (146.94 ಕೋಟಿ), ವಾರ್ (318 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ (205.55 ಕೋಟಿ) ಈ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿವೆ.
ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ 'ವಾರ್ 2'
ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾರ್ 2' ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 168 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ 'ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 160 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ 2 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು RRR ಮತ್ತು ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಇವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1275.51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 428.39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿವೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಟಾಪ್ 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾರ್ 2'
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ 'ವಾರ್ 2' ನಾಯಕಿ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 5ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ 5 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು: 1. ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ - 278.80 ಕೋಟಿ ರೂ. 2. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ - 205.09 ಕೋಟಿ ರೂ. 3. ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 2 - 184.32 ಕೋಟಿ ರೂ. 4. ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ - 133.09 ಕೋಟಿ ರೂ. 5. ವಾರ್ 2 - 109.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
