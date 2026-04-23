30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ
Divyanka Sirohi Death: ಕೇವಲ 29 ವರ್ಷದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ...
ಯಾರು ಈ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ?
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ. ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2026 ರಂದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಿಮಾಂಶು 'ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಾವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ AICWA ಸಂತಾಪ
All Indian Cine Workers Association (AICWA) 'X' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ನಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ದಿವ್ಯಾಂಕಾಗೆ AICWA ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶ
AICWA ತನ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, 'ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ, ನೋವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ... ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿದಾಯ, ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಸಿರೋಹಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ
ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'Meri Mummy Nu Pasand Ni Tu' ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಮಸೂಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಮಿತ್ ಸೈನಿ ರೋಹತಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆಡಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
