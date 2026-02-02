- Home
Venu Swamy Trolled: ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
15
Image Credit : Instagram/Ram Charan
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
25
Image Credit : Venu Swamy\Twitter
ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅವರು ನುಡಿದ ಜಾತಕ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ.
35
Image Credit : Instagram
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು
'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ 'ಸಾಹೋ', 'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್' ನಂತಹ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ, "ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಪತನವಾಗಲಿದೆ, ಹಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಸಲಾರ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
45
Image Credit : Ram charan Konidela/Instagram
'ಕಲ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನಂತರ ಬಂದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಯ ಜಾತಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
55
Image Credit : Instagram/Ram Charan
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಂಡು ವಾರಸುದಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 'ಕಲ್ಕಿ' ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
