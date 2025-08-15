'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್, ಆದ್ರೆ 'ವಾರ್ 2' ಗಳಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು?.. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?
ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದೆಯೇ?
16
Image Credit : X / Sun pictures
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತು. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೂ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
26
Image Credit : Facebook / sun pictures
ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸೌಬಿನ್ ಷಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮುಂತಾದ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : X, coolie
ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರಗಳು: ತಮಿಳುನಾಡು: ₹60 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು: ₹10 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದಿ: ₹6 ಕೋಟಿ, ಇತರೆ: ₹5 ಕೋಟಿ, ವಿದೇಶ: ₹25 ಕೋಟಿ.
46
Image Credit : Twitter / sun pictures
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಪನಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
56
Image Credit : YRF, Sun Pictures
ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ 2 ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರ್ 2 ₹90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೂಲಿ ₹150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
66
Image Credit : instagram / Sun pictures
ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
