ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ 'ಕೂಲಿ' ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 25.34% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 31.50% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಡೇಟಾ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅಭಿನಯದ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ (Coolie) ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ 'ವಾರ್ 2' ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ನೀಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹38.97 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹50 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಂಡು: ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ವಿವರ
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು, ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 83.54% ರಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 81.95% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 85.13% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಾರ್ 2' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ 'ಕೂಲಿ' ಈ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಚಲವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.