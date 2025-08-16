ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ಈಗಲೂ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ. ಯಂಗ್ ಹೀರೋಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ, ಚಿರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಚಿರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್. ಆ ಕಥೆ ಏನು ನೋಡೋಣ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ ಚಿರು
1980ರಲ್ಲಿ ಚಿರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. 'ಖೈದಿ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಯ್ತು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಖಾಲಿ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿರು ತುಂಬಿದ್ರು. ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಭಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬೋದು ವಿಶೇಷ.
ನಿಂತುಹೋದ ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ 'ಶಾಂತಿನಿವಾಸಂ'
1980-20ರ ನಡುವೆ ಚಿರು ಕೆರಿಯರ್ ಓಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ 'ಶಾಂತಿನಿವಾಸಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಿರು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲುಗಡೆ
ಆಗ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಬಂದ್ರು. ಚಿರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ರು. 'ಶಾಂತಿನಿವಾಸಂ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿರುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿರು ಜೊತೆ ಮಾಧವಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಚಿರು ಈಗ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಹೀರೋಯಿನ್. ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓಡೆಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
