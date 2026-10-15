ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ! ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಾ? ಅವರ ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ!
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಏಕ್ ದಿನ್ (Ek Din) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಅವರು, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕರು, 'ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?' ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಗಾತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
'ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂದಿಲ್ಲ!'
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು, 'ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ‘ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ನಟಿಯ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳೇನು?
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸದ್ಯ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1 ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುರಿತ ಅವರ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.