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- ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮುನ್ನಿ: 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ!
ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮುನ್ನಿ: 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ!
ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ನ ಮುನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದರು? ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹರ್ಷಾಲಿ ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮುನ್ನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್'ನ ಮುನ್ನಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ತನ್ನ 18ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಷಾಲಿ, ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಹರ್ಷಾಲಿ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಹರ್ಷಾಲಿಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು.
ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಕಥಕ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್
ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದ್ಯ 3.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಹರ್ಷಾಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹರ್ಷಾಲಿ
ವರ್ಕ್ಫ್ರಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಹರ್ಷಾಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಅಖಂಡ 2: ತಾಂಡವಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ನಂತರ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಓದಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿರುವುದು, ಹರ್ಷಾಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
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