ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಬೆಡಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್: ವಿಲನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅವರ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಜನನಾಯಗನ್’ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಮಿಳಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಕತೆ
ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ 50ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಕತೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ವಿಲನ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ‘24’ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಿಕ್ರಂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಖಳನಟನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ.
