ನನ್ನ ಲುಕ್ ಬಗೆಗಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ
‘ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಲುಕ್, ನಾನಿದ್ದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹರಿದುಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯಿತು. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆ’.
ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮಾತುಗಳಿವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಯ್ತು
ಒಂದು ಹಂತದ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ.
ನಾನೇ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತೇನೆ
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದ ಅಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾವ ಮರೆಯಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಖಿನ್ನತೆ ನೂಕಿದ್ದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಲುಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
