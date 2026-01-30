- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ನಲ್ಲ ಬಾವ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆ ನಟಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದರೂ ಅದರ ಹವಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಟಿ ಹೇಮಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು?
ನಟಿ ಹೇಮಾ, ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ನಲ್ಲ ಬಾವ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರು ತನಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬಾವ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಹೇಮಾ
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನನಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದೆ. 'ಇಲ್ಲೇನಿದೀಯಾ' ಎಂದರು. 'ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಲ್ಲ ಬಾವ ಶೂಟಿಂಗ್' ಎಂದೆ. 'ಹೌದಾ, ನಾನೂ ಬರ್ತೀನಿ' ಎಂದರು ಪೂರಿ. ನಾನು ಚಿರುಗೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಪೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
'ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಾ ಹೇಮಾ?' ಎಂದಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು. 'ಹೇಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಲ್ಲ ಬಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ' ಎಂದು ಪೂರಿ, ಚಿರುಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. 'ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಾ ಹೇಮಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಹೇಮಾ ಹೊಸ ಕಾರು ಮೊದಲು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಚಿರಂಜೀವಿ
ಹೊಸ ಕಾರು ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಕೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೈಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೀ ಪಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು.
